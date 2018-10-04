"Украина продолжает обострять конфликт": Венгрия высылает консула
Новости Украины: Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Украины.
Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, сообщает HVG.hu.
По его словам, он вызвал посла Украины в Будапеште и сообщил ей, что у консула есть 72 часа для того, чтобы покинуть Венгрию, в качестве пропорционального ответа.
"Украина продолжает обострять конфликт", - заявил он.
Напомним, в четверг МИД Украины сообщил послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, что консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в Берегове Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги.
После принятия присяги, в которой граждане называют Венгрию своей родиной и обязуются служить ей, сотрудники диппредставительства призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал немедленный зеркальный ответ на высылку Киевом венгерского консула.