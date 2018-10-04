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"Украина продолжает обострять конфликт": Венгрия высылает консула

Петер Сийярто
14:26 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Украины.

Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, сообщает HVG.hu.

По его словам, он вызвал посла Украины в Будапеште и сообщил ей, что у консула есть 72 часа для того, чтобы покинуть Венгрию, в качестве пропорционального ответа.

"Украина продолжает обострять конфликт", - заявил он.

Напомним, в четверг МИД Украины сообщил послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, что консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в Берегове Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги.

После принятия присяги, в которой граждане называют Венгрию своей родиной и обязуются служить ей, сотрудники диппредставительства призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал немедленный зеркальный ответ на высылку Киевом венгерского консула.

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Новости Украины, Венгрия, Петер Сийярто, Посол Украины, Украина.
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