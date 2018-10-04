Порошенко благодарит европейских баптистов за посещение Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил представителей Совета Европейской баптистской федерации, которые в рамках визита в Украину посетили Донбасс.

Как отмечается в сообщении пресс-службы главы государства, во время поездки представители Совета Европейской баптистской федерации имели возможность воочию увидеть последствия, к которым привела российская агрессия на востоке Украины.

"Мы расцениваем ваш визит в Украину как визит солидарности и единства с украинским народом в очень сложное время", - сказал глава государства и особо поблагодарил за активную гуманитарную деятельность этой организации.

Президент подчеркнул, что агрессия России против Украины привела к многочисленным жертвам среди украинских военных и мирного населения, среди которых, в том числе, невинно убитые в 2014 году российскими террористами баптистские священники.

Также Порошенко подчеркнул важность донесения до мирового сообщества правды о ситуации на временно оккупированных территориях Украины, о притеснениях, от которых страдают верующие на этих землях, и выразил надежду на поддержку со стороны Совета Европейской баптистской федерации.

В свою очередь, президент Всемирного баптистского альянса Пол Мсиза поблагодарил президента Украины за поддержку религиозных свобод украинцев.

"Мы стоим рядом с украинцами. Мы делаем все, чтобы пришел мир в Украину. Вчера мы посетили линию разграничения и видели многих людей, сердца которых разбиты, которые живут в страхе. Мы молимся за них, молимся за мир в Украине", - сказал он.

Он также отметил важность празднования в Украине 500-летия Реформации.