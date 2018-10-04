День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климпуш-Цинцадзе: Мы в НАТО просителем не идем, а являемся партнерами
Климпуш-Цинцадзе: Мы в НАТО просителем не идем, а являемся партнерами
Новости: Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка
Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка
Новости: Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером
Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером
Новости: День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов
День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов

Порошенко благодарит европейских баптистов за посещение Донбасса

Петр Порошенко с представителями Совета Европейской баптистской федерации
15:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко поблагодарил представителей Совета Европейской баптистской федерации, которые посетили Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил представителей Совета Европейской баптистской федерации, которые в рамках визита в Украину посетили Донбасс.

Как отмечается в сообщении пресс-службы главы государства, во время поездки представители Совета Европейской баптистской федерации имели возможность воочию увидеть последствия, к которым привела российская агрессия на востоке Украины.

"Мы расцениваем ваш визит в Украину как визит солидарности и единства с украинским народом в очень сложное время", - сказал глава государства и особо поблагодарил за активную гуманитарную деятельность этой организации.

Президент подчеркнул, что агрессия России против Украины привела к многочисленным жертвам среди украинских военных и мирного населения, среди которых, в том числе, невинно убитые в 2014 году российскими террористами баптистские священники.

Также Порошенко подчеркнул важность донесения до мирового сообщества правды о ситуации на временно оккупированных территориях Украины, о притеснениях, от которых страдают верующие на этих землях, и выразил надежду на поддержку со стороны Совета Европейской баптистской федерации.

В свою очередь, президент Всемирного баптистского альянса Пол Мсиза поблагодарил президента Украины за поддержку религиозных свобод украинцев.

"Мы стоим рядом с украинцами. Мы делаем все, чтобы пришел мир в Украину. Вчера мы посетили линию разграничения и видели многих людей, сердца которых разбиты, которые живут в страхе. Мы молимся за них, молимся за мир в Украине", - сказал он.

Он также отметил важность празднования в Украине 500-летия Реформации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Донбасс, Петр Порошенко, Совет Европейской баптистской федерации, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко заявил о желании свозить главу МВД Италии на Донбасс Геращенко прокомментировала слухи об амнистии боевиков Депутата КГГА облили зеленкой

Последние новости

Дубль Гризманна помог Атлетико обыграть Брюгге в Лиге чемпионов (Видео) Стюардесса завоевала титул "Мисс Шотландия" и вернулась на работу (Фото) Гройсман сообщил, что может заставить водителей не нарушать ПДД
Сегодня читают
01 У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
02 В Крыму часть Керченского моста обрушилась в воду
03 Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
04 Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
05 Уже в этом году можно будет добраться из Киева в "Борисполь" всего за 35 минут
Новости сегодня
17:11 Сенат США единодушно принял резолюцию о Голодоморе в Украине
17:02 Интер в гостях переиграл ПСВ в Лиге чемпионов (Видео)
17:00 "Укрпошта" погасила свои долги перед ВБР
16:58 Определена команда недели в Лиге чемпионов
16:58 Что кушают короли: гастрономические пристрастия Елизаваты II
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Новости: За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь