Волкер объяснил необходимость для РФ квази республик на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Уолкер заявил, что Российская Федерация хочет сохранить существование ”народных республик” на Донбассе для прикрытия своего непосредственного участия в вооруженном конфликте на территории Украины.

Об этом спецпредставитель США сказал в интервью.

Он отметил, что Россия отреагировала критикой на предложение о развертывании миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Также дипломат сказал, что со времени первого призыва России, озвученного в сентябре 2017 года относительно миссии ООН с целью защиты наблюдателей Специальной мониторинговой миссии, от нее не было ни одной новой идеи.

Уолкер сказал, что он понимает, почему Россия не меняет свою позицию и не предлагает со своей стороны новые шаги относительно ввода миротворческого контингента.

”По правде говоря, это происходит потому, что они не хотят. Они хотят, чтобы конфликт продолжался. Они хотят там держать свои силы. Они хотят сохранить на местах две так называемые народные республики как политические образования, которые они могут использовать в качестве щита для сокрытия непосредственного участия России. И они хотят подождать, я считаю, также, чтобы увидеть, что произойдет на выборах в Украине. Таким образом, я думаю, они просто решили ничего в настоящее время не делать вообще”, - сказал спецпредставитель США.

Уолкер также подчеркнул, что Россия на 100% командует и управляет силами на Донбассе.

”Она финансирует контрактные силы, осуществляет контроль над политическими структурами, которые там находятся, так называемыми народными республиками. Так что, это на 100% возглавляемая Россией операция”, - отметил он.

Кроме того, он ответил на вопрос, не пора ли усилить давление на Россию и найти новые опции, чтобы иметь влияние на нее.

”Мы делаем это. Мы сохранили предыдущие санкции, мы усилили санкции, мы помогли ЕС сохранить и усилить санкции. Мы отменили запрет на поставку оружия Украине. Мы гораздо сильнее публично выступали об ответственности России. Мы дали четко понять, что мы не признаем аннексию Россией Крыма. Мы передали наши предложения, которые они могут оставить (без внимания - ред), если они не хотят, но продемонстрировали, что они единственные не достигают согласия. Я думаю, что мы оказали большое давление на Россию, и продолжим делать это, и продолжим увеличивать его”, - сказал Уолкер.