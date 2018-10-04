СБУ разоблачила поставки щебня в Крым

Правоохранители разоблачили факты противоправного поставке украинским предприятием в РФ материалов, которые использовались для строительства "Крымского моста". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладили его поставки в страну-агрессор. Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали его российской компании, которая является дочерней структурой "ОАО "Мостожелезобетонконструкция", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству "Крымского моста". Всего в Россию было совершено двадцать пять поставок щебня общей массой двадцать восемь тысяч тонн. Из-за сотрудничества украинской коммерческой структуры с российскими предприятиями, которые осуществляют хозяйственную деятельность на аннексированной территории АР Крым, следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированные следственные действия в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора предприятия. Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договора, контракты, грузовые таможенные декларации, которые подтверждают финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими в аннексированном Крыму. Продолжаются следственные действия для установления всех задействованных лиц в противоправном механизме и привлечение их к уголовной ответственности.