В Польше дали комментарий касаемо отношений Украины и Венгрии
Новости Украины: В Польше заявили, что отношения с Венгрией не должны влиять на сотрудничество Украины с НАТО и ЕС.
Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох заявляет, что напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией не должно влиять на развитие сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО) и Европейским Союзом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Солох сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым.
"Относительно ситуации между Венгрией и Украиной: мы заинтересованы в том, чтобы это напряжение не влияло на сотрудничество Украины с НАТО, Европейским Союзом", - подчеркнул Солох.
Отдельно он отметил, что на следующем заседании Совета НАТО-Россия вопрос агрессии РФ против Украины будет единственным, который будет рассматриваться на повестке дня.
Как сообщалось ранее, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.