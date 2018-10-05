Турчинов: Действия венгерских политиков способствуют дальнейшей агрессии РФ
Новости Украины: Секретарь СНБО убежден, что действия венгерских властей симметричны с действиями российского военного и политического руководства.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что действия Венгрии, направленные на препятствование развитию отношений Украины с Европейским Союзом и НАТО, способствуют дальнейшей агрессивной политике Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на совместной пресс-конференции с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павелом Солохом в Киеве.
"Что касается проблемы, возникшей с Венгрией, она возникла не вчера, не сегодня. К большому сожалению, на протяжении последнего года венгерские политики делали много для того, чтобы затормозить сотрудничество Украины с НАТО", - отметил Турчинов.
Он напомнил, что формальной причиной для таких действий стало недовольство по поводу языковых положений закона об образовании, принятого год назад Верховной Радой.
"Но я хочу подчеркнуть, что украинский парламент, украинское правительство действуют в соответствии с взятыми на себя обязательствами, в том числе и рекомендациями Венецианской комиссии", - подчеркнул Турчинов.
"И, к сожалению, главная мотивация, по моему убеждению, венгерских политиков - это все же попытка поднять свой внутриполитический рейтинг за счет таких популистских, даже провокационных действий", - подчеркнул он.
Вместе с тем он отметил, что "последние действия и заявления венгерских политиков, к сожалению, полностью симметричны с действиями и заявлениями российского военного и политического руководства".
"И считаю, что они действуют не в интересах единства и безопасности Европы, а способствуют дальнейшей агрессивной политике России", - заявил Турчинов.