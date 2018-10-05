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Турчинов: Действия венгерских политиков способствуют дальнейшей агрессии РФ

Александр Турчинов
00:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: СНБО

Новости Украины: Секретарь СНБО убежден, что действия венгерских властей симметричны с действиями российского военного и политического руководства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что действия Венгрии, направленные на препятствование развитию отношений Украины с Европейским Союзом и НАТО, способствуют дальнейшей агрессивной политике Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на совместной пресс-конференции с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павелом Солохом в Киеве.

"Что касается проблемы, возникшей с Венгрией, она возникла не вчера, не сегодня. К большому сожалению, на протяжении последнего года венгерские политики делали много для того, чтобы затормозить сотрудничество Украины с НАТО", - отметил Турчинов.

Он напомнил, что формальной причиной для таких действий стало недовольство по поводу языковых положений закона об образовании, принятого год назад Верховной Радой.

"Но я хочу подчеркнуть, что украинский парламент, украинское правительство действуют в соответствии с взятыми на себя обязательствами, в том числе и рекомендациями Венецианской комиссии", - подчеркнул Турчинов.

"И, к сожалению, главная мотивация, по моему убеждению, венгерских политиков - это все же попытка поднять свой внутриполитический рейтинг за счет таких популистских, даже провокационных действий", - подчеркнул он.

Вместе с тем он отметил, что "последние действия и заявления венгерских политиков, к сожалению, полностью симметричны с действиями и заявлениями российского военного и политического руководства".

"И считаю, что они действуют не в интересах единства и безопасности Европы, а способствуют дальнейшей агрессивной политике России", - заявил Турчинов.

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Новости Украины, Александр Турчинов, Венгрия, ЕС, НАТО, Россия, СНБО.
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