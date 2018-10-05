Порошенко призвал ЕС признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида

Президент Петр Порошенко призвал страны ЕС признать Голодомор в Украине 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

"Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом говорил во время встречи с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком", - написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Закликаю країни ЄС та міжнародні організації наслідувати приклад США та визнати Голодомор актом геноциду українського народу. Про це говорив під час зустрічі з Міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком. pic.twitter.com/QtvIBIPmBd — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 октября 2018 г.

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 октября, Сенат США признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В резолюции также осуждены систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

В документе выражаются глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Порошенко поблагодарил Сенат США за принятие резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и отметил, что принятие резолюции является еще одним свидетельством стратегического партнерства между странами.