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Порошенко призвал ЕС признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида

Петр Порошенко
00:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко призвал ЕС признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

Президент Петр Порошенко призвал страны ЕС признать Голодомор в Украине 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

"Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом говорил во время встречи с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком", - написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

 

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 октября, Сенат США признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В резолюции также осуждены систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

В документе выражаются глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Порошенко поблагодарил Сенат США за принятие резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и отметил, что принятие резолюции является еще одним свидетельством стратегического партнерства между странами.

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Все по теме:

Новости Украины, Геноцид украинского народа, Голодомор 1932-1933, ЕС, Петр Порошенко.
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