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США и Канада осудили подготовку к проведению псевдовыборов в ОРДЛО

Флаги Канады и США
06:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay

Новости Украины: Канада и США призвала Россию отказаться от "выборов" на оккупированном Донбассе

Россия должна повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе, чтобы прекратить подготовку к так называемым выборам, которые будут не более законными, чем "референдум" под дулами российских автоматов в Крыму в 2014 году.

Об этом заявила представитель Канады в ОБСЕ Наташа Каэр во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы осуждаем заявление о так называемых выборах, которые состоятся на подконтрольных боевикам районах Донецкой и Луганской областей 11 ноября. Такие "выборы" будут нарушением Минских договоренностей, поскольку они должны проводиться в соответствии с законодательством Украины, стандартами ОБСЕ, под мониторингом БДИПЧ. Они не будут более законными, чем так называемый референдум в Крыму под стволами российских автоматов", - заявила она.

Канадский дипломат призвала Россию использовать влияние на поддерживаемых ею боевиков, чтобы прекратить подготовку к этих нелегитимных выборов.

Представитель представительства США в ОБСЕ также призвал Россию отказаться от "выборов" на оккупированных районах Донбасса. "Минские соглашения остаются наилучшим путем к миру в конфликте. Однако Россия и ее марионетки пытаются создать регресс, заявив о псевдовыборах 11 ноября. Вместе с международной сообществом США призывают отказаться от этих планов", - заявил американский дипломат.

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