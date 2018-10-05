США и Канада осудили подготовку к проведению псевдовыборов в ОРДЛО

Россия должна повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе, чтобы прекратить подготовку к так называемым выборам, которые будут не более законными, чем "референдум" под дулами российских автоматов в Крыму в 2014 году.

Об этом заявила представитель Канады в ОБСЕ Наташа Каэр во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы осуждаем заявление о так называемых выборах, которые состоятся на подконтрольных боевикам районах Донецкой и Луганской областей 11 ноября. Такие "выборы" будут нарушением Минских договоренностей, поскольку они должны проводиться в соответствии с законодательством Украины, стандартами ОБСЕ, под мониторингом БДИПЧ. Они не будут более законными, чем так называемый референдум в Крыму под стволами российских автоматов", - заявила она.

Канадский дипломат призвала Россию использовать влияние на поддерживаемых ею боевиков, чтобы прекратить подготовку к этих нелегитимных выборов.

Представитель представительства США в ОБСЕ также призвал Россию отказаться от "выборов" на оккупированных районах Донбасса. "Минские соглашения остаются наилучшим путем к миру в конфликте. Однако Россия и ее марионетки пытаются создать регресс, заявив о псевдовыборах 11 ноября. Вместе с международной сообществом США призывают отказаться от этих планов", - заявил американский дипломат.