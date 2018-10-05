У Денисовой проверяют информацию о прекращении голодовки Сенцовым

В офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой уточняют информацию российских СМИ о прекращении голодовки украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Сейчас мы уточняем информацию, распространенную российскими СМИ, о прекращении голодовки Сенцовым", - сообщили в пресс-службе.

Ранее российское информагентство "Интерфакс" сообщило о прекращении голодовки Сенцовым. Издание ссылается на слова заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко. Он утверждает, что лучшие диетологи Москвы разработали для Сенцова специальную диету для выведения его из голодовки.

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.