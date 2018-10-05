В Болгарии могут открыть Украинский культурный центр

Президент Украины Петр Порошенко предложил премьер-министру Болгарии Бойко Борисову открыть в Софии Украинский культурный центр в ответ на болгарскую школу в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба АП по итогам встречи сторон в Одессе, передает УНН. Как отмечается, Б.Борисов предложил открыть болгарскую школу в Одессе.

"Президент Украины поддержал эту инициативу и предложил также открыть в Софии украинский культурный центр", - говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министр Болгарии отметил важность развития портового сообщения государств. Сообщается, что П.Порошенко обратился к присутствующему на встрече министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну проработать с болгарскими коллегами этот вопрос.

Среди прочего Президент Украины отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами и выполнения договоренностей, достигнутых в мае этого года. В частности, по завершению капитального ремонта школы, модернизации дороги Одесса-Рени через Болград и в перспективе продолжения этой дороги как транспортного коридора в Варну и Софию.

По словам Порошенко, в этом году на 300 тыс. украинцев больше посетили Болгарию благодаря безвизу. Он отметил также, что на 46% вырос товарооборот между странами и отметил важность проведения межправительственной комиссии, которая в дальнейшем будет решать вопросы экономической, социальной, культурной и политической сотрудничества между странами.

Президент также поблагодарил за решение ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи и продлении санкций против РФ во время председательства Болгарии в ЕС в первой половине 2018 года.

Глава государства также отметил введение прямого авиасообщения из Одессы в Болгарию и прямого железнодорожного сообщения из Львова в Болгарии.