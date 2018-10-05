Адвокат Януковича объяснил, почему он просил Путина ввести войска в Украину

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Горошинский заявляет, что его подзащитный в 2014 году обратился к президенту РФ Владимиру Путину о введении войск в Украину, потому что у него якобы не было другого выхода. Об этом он сказал во время выступления в судебных прениях по делу о госизмене Януковича.

"В феврале произошло фактически незаконный захват власти, его (Януковича - прим. ред.) преследовали... Он знал тогда о двух юридических составляющих - соглашении о мирном урегулировании кризиса и договоре о дружбе с РФ. Президент обращался к странам-гарантам, которые подписывали соглашение (о мирном урегулировании -прим. ред.)... звонил, но поручители эти исчезли. И есть вариант обратиться к другой стране. Что должен делать президент? У него другой возможности не было", - утверждает Горошинский.

Он отметил, что сейчас Россию называют агрессором, и она действительно аннексировала Крым, но, в то же время, выразил мнение, что "Янукович по состоянию на февраль-март 2014 года реализовал все юридические возможности, которые мог".

Также Горошинский, комментируя отказ Януковича от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, отметил, что, по мнению защиты, Янукович просто приостановил подписание этого соглашения, потому что хотел договориться о более выгодных экономических условиях для Украины.

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева 29 июня 2017 года принял решение о проведении специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. Одним из главных доказательств в деле является обращение Януковича к Путину 1 марта 2014 года о введении российских войск в Украину.