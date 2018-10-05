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Стала известна дата визита Меркель в Украину

Арсений Яценюк и Ангела Меркель
16:52 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Арсений Яценюк сообщил, что Ангела Меркель приедет в Украину уже в ноябре.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель совершит визит в Киев 1 ноября. Об этом украинских журналистов проинформировал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который встретился с Меркель в пятницу в Берлине.

"Она едет в Киев 1 числа (ноября). Объективно, ей требовалась дополнительная информация перед тем, как спланировать поездку", - объяснил Яценюк, информируя о встрече в ведомстве канцлера, которая длилась свыше часа.

Кроме того, политик анонсировал запланированный на 29 ноября большой украинско-немецкий бизнес-форум. Меркель лично заинтересована в том, чтобы "Украина была на нем достойно представлена", сказал Яценюк, напомнив, что ФРГ является одним из наибольших инвесторов в украинскую экономику, вкладывая, в частности, в "зеленую энергетику", в строительство автозаводов и тому подобное. Яценюк также прибавил, что товорооборот между странами вырос на четверть.

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Кроме того, Меркель с Яценюком обсудили программу с МВФ, касающуюся финансово-экономической стабильности Украины. По словам Яценюка, здесь необходима поддержка в том числе и Германии в совете директоров Фонда, чтобы соглашение было подписано. Он напомнил, что из 17,5 млрд дол. программы Киев получил только 8 млрд дол.

Еще одной темой разговора стал, по словам Яценюка, проект "Северный поток 2". Канцлер четко заявила о том, что это не только экономический проект, он также имеет политические последствия, сказал Яценюк. По его словам, общая позиция Украины, ЕС и США по сохранению Украины как ключевого транзитера газа по территории Восточной Европы стоит в повестке дня канцлера, позиция которой заключается в том, что Украина должна оставаться транзитным государством.

В целом Яценюк признал, что удивился уровню осведомленности канцлера во всех украинских делах. "Канцлер была и остается не просто сторонником Украины, а человеком, который реально помогает. Украина стоит в персональной повестке дня канцлера", - резюмировал он.

Как сообщалось, 28 августа Президент Петр Порошенко анонсировал визит Меркель в Украину в начале ноября. По его словам, этот визит станет "ярким свидетельством особого внимания" немецких партнеров к взаимовыгодному партнерству с Украиной.

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Новости Украины, Ангела Меркель, Арсений Яценюк, Канцлер ФРГ, Украина.
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