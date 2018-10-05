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Фейгин: Кремль против рассмотрения вариантов обмена Сущенко

Марк Фейгин
19:52 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Марк Фейгин сообщил, что украинская сторона делает достаточно для того, чтобы не дать ситуацию развиваться в худшую сторону.

Незаконно осужденный в России журналист Укринформа Роман Сущенко, несмотря на два года за решеткой, остается сильным духом и не сдается. Это отметил общественный защитник журналиста Марк Фейгин на пресс-конференции по случаю открытия в Укринформе выставки работ Сущенко.

"Я хотел особенно сказать о состоянии Романа. Конечно, он все трудно переживает - у него отец умер в феврале, два года он сидит в Лефортово... Но это не тот человек, который может так просто сдаться. Я знаю его очень хорошо. Конечно, там никто не становится моложе. Это не санаторий, а российская тюрьма. А Лефортово имеет печально известную славу в этом понимании. Но мне кажется, что он остается таким же прочным, как и в первый день, когда я его впервые увидел через несколько дней после ареста. Мне кажется, это должно давать нам дополнительные силы для того, чтобы бороться за его освобождение", - подчеркнул Фейгин.

В то же время он отметил, что украинская сторона делает достаточно для того, чтобы не дать ситуацию развиваться в худшую сторону.

"По-видимому, надо прилагать больше усилий. Другое дело, что проблема в московской власти, потому что это она не отпускает Сущенко. Это она не соглашается на его обмен. Я знаю, что предлагались не раз варианты для того, чтобы вернуть Романа домой. Но проблема - в Кремле, в Путине, который лично решает судьбу Сущенко, впрочем, как и всех других украинских политзаключенных", - сказал общественный защитник.

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По его словам, бороться за освобождение - тяжелый труд, но его придется делать, потому что иного выхода нет.

"Украинские политзаключенные ждут своего обмена. И для них ситуация становится все сложнее. Поэтому давление надо только усиливать. Никакого другого альтернативного пути освобождения Романа Сущенко и остальных украинских политзаключенных просто не существует", - подчеркнул Фейгин.

Супруга журналиста Анжелика Сущенко рассказала о встрече с Романом, которая состоялась в четверг, 4 октября.

"Это была первая встреча за последние 8 месяцев. Меньше часа было это свидание. Разговаривали, как всегда, через стекло, общались по телефону. Роман передавал всем привет, благодарил за поддержку, особенно коллег из Укринформа. Что касается внешнего вида, то человек уже 2 года сидит в Лефортово, он похудел, он постарел. Но он держится", - сказала она.

Как сообщалось, в пятницу, 5 октября, в агентстве открылась выставка рисунков "Искусство из-за решетки" незаконно задержанного в РФ и осужденного по надуманному обвинению к 12 годам заключения собственного корреспондента Укринформа Романа Сущенко. В экспозиции представлено 20 рисунков, написанных им в Лефортово с 2016-го по 2018 год.

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Новости Украины, Марк Фейгин, Обмен Сущенко, Пленник Кремля, Роман Сущенко.
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