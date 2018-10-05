Сенцов написал письмо сестре: Мне не оставили выбора

Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов, написал письмо своей сестре Наталье Каплан, в котором подробно объяснил причины прекращения голодовки. Об этом Каплан сообщила "Громадському".

"Я вынужден завтра сняться с голодовки. К открытому письму мне добавить нечего. Меня еще на прошлой неделе должны были начать выводить из нее (с голодовки – ред.). Но я немного отсрочил, последнее обследование показало, что "полетели" внутренние органы. В сердце началась аритмия с ишемией, почки забились и в любой момент откажут, печень увеличилась и начала разлагаться, кишечник, мозг - там все", - говорится в письме Сенцова Наталье Каплан.

Как сообщалось, 5 октября Сенцов в открытом письме заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. Голодовку с требованием освободить всех украинцев-политзаключенных Кремля он держал 145 дней.

В Совете по правам человека РФ заявили, что Сенцов написал заявление о прекращении голодовки в присутствии адвокатов.

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил, что "лучшие диетологи Москвы разработали для Сенцова специальную диету для вывода из голодовкм".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что прекращение голодовки свидетельствует о том, что Сенцов в критическом состоянии.

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов в августе 2015 года был осужден в России к 20 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям в планировании терактов в аннексированном Крыму.

14 мая 2018 году Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых держат в тюрьмах РФ.