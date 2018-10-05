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Климкин против легализации двойного гражданства с РФ

Павел Климкин
21:51 Пт, 5 Октябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает категорически против легализации двойного гражданства с Российской Федерацией.

Глава МИД Павел Климкин подчеркивает, что все случаи получения российского гражданства гражданами Украины должны расследоваться украинскими спецслужбами. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала "UA Харьков".

"Я считаю, что нам нужен новый закон о гражданстве, но хочу сразу сказать, и очень хорошо, что это прозвучит здесь, в Харькове, - при любых инновационных идеях, которые нам нужно обсуждать не только в нашем политикуме, а, в первую очередь, в общественной дискуссии, я категорически возражаю и категорически против, против любых даже идей или мыслей, против легализации двойного гражданства с Россией, с агрессором", - подчеркнул Климкин.

В этой связи он отметил, что все случаи получения российского гражданства должны расследоваться украинскими спецслужбами.

Также министр добавил, что невозможно узнать, сколько украинцев получили гражданство РФ.

"К сожалению, мы не можем получить от России такую статистику. Россия будет ею манипулировать. Россия будет пытаться перетащить наших граждан, и об этом нужно также всех предупредить, но я очень надеюсь, и если хотите, это мой призыв для всех - не идите к тому, поскольку посмотрите, что реально происходит в России, что это за страна, что это за общество по ментальности, по пропаганде, по всему, что там происходит", - сказал Климкин.

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В то же время, он уверен, что Россия будет продолжать предоставлять украинцам свое гражданство.

Также министр отметил, что готов обсуждать вопрос введения уголовной ответственности для тех граждан, которые приобрели российское гражданство, добавив, что против введения уголовной ответственности для тех граждан, которые приобрели гражданство других стран, не России.

Также министр отметил, что готов обсуждать вопрос введения уголовной ответственности для тех граждан, которые приобрели российское гражданство, добавив, что против введения уголовной ответственности для тех граждан, которые приобрели гражданство других стран, не России.

"О России и о приобретении скрытого российского гражданства как страны-агрессора я готов абсолютно такую возможность рассматривать. Я считаю, что это идея, которая должна обсуждаться и которая имеет смысл. Что касается других, я считаю, что такая уголовная ответственность и обвинения всех тех, кто приобрел такое гражданство, не является лучшей опцией", - сказал он.

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Новости Украины, Глава МИД Украины, Двойное гражданство, Павел Климкин, Россия, РФ, Украина.
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