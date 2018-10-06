Климкин предостерегает украинцев от поездок в РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев не ездить в Россию без острой необходимости. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала "UA Харьков". Глава МИД отметил, что на территории России постоянно находятся около 3 миллионов украинцев.

"Мы не считаем любые поездки в Россию безопасными. Я это много раз говорил. Каждый, кто едет в Россию, должен следить и понимать, что ему угрожают возможные провокации", - заявил П. Климкин. В то же время он отметил, что существуют "человеческие вопросы и человеческие дела", например, когда едут к больным родственникам. Вместе с тем П. Климкин добавил, что "не хорошо" ездить на заработки в страну-агрессор. "Поэтому, уезжая в Россию, даже понимая, что тебе туда очень нужно, необходимо двадцать раз подумать, поразмыслить, а потом принимать решение", - подчеркнул П. Климкин.