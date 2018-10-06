Amnesty International: Принудительное кормление Сенцова является пыткой

Правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила о недопустимости принудительного кормления политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

"Мы заявляем о недопустимости принудительного кормления, которое фактически является разновидностью пытки, и требуем предоставления Олегу своевременной и эффективной медицинской помощи. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения из тюрьмы!" – говорится в сообщении правозащитников.

Как сообщалось, 5 октября украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.