День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"
В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"
Новости: В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция
В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция
Новости: Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания
Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания

Amnesty International: Принудительное кормление Сенцова является пыткой

Олег Сенцов
16:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Олег Сенцов, 6 октября, прекращает голодовку из-за угроз кормить его принудительно.

Правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила о недопустимости принудительного кормления политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

"Мы заявляем о недопустимости принудительного кормления, которое фактически является разновидностью пытки, и требуем предоставления Олегу своевременной и эффективной медицинской помощи. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения из тюрьмы!" – говорится в сообщении правозащитников.

Адвокат Сенцова рассказал о его шансах выйти из голодовки

Как сообщалось, 5 октября украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Amnesty International, Олег Сенцов, Политзаключенный.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Украина и Турция изменили порядок грузоперевозок Парубий сообщил, какие вопросы будут ключевыми в Раде Украина допускает возможность введения биометрических виз для россиян

Последние новости

UFC 229. Волков и Льюис устроили потасовку на взвешивании (Видео) На Львовщине возобновили водоснабжение Съемочная группа рассказала правду о проекте "Битва экстрасенсов"
Сегодня читают
01 В Украине подешевеет валюта
02 Формула перерасчета пенсий в 2019 году
03 Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ
04 Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"
05 Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
Новости сегодня
18:22 Севастова и Возняцки сыграют в финале теннисного турнира в Пекине
18:22 Саудовская Аравия предсказала уход России с рынка нефтепродуктов
18:15 Жители Украины попросили Порошенко запретить пользоваться телефонами на переходах
18:03 В Сети появилось видео прощания с легендарным шансонье Шарля Азнавура
18:02 Драка фанатов на взвешивании Нурмагомедов - Макгрегор (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
Новости: В Румынии проходит референдум против однополых браков
В Румынии проходит референдум против однополых браков
Новости: Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Новости: Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь