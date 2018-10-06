Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4565448-amnesty-international-prinuditelnoe-kormlenie-sentsova-yavlyaetsya-pyitkoy.html
Amnesty International: Принудительное кормление Сенцова является пыткой
Новости Украины: Олег Сенцов, 6 октября, прекращает голодовку из-за угроз кормить его принудительно.
Правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила о недопустимости принудительного кормления политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
"Мы заявляем о недопустимости принудительного кормления, которое фактически является разновидностью пытки, и требуем предоставления Олегу своевременной и эффективной медицинской помощи. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения из тюрьмы!" – говорится в сообщении правозащитников.
Адвокат Сенцова рассказал о его шансах выйти из голодовки
Как сообщалось, 5 октября украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.
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