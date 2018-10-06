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Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении

НАБУ
19:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Чиновник Генеральной прокуратуры Украины был пойман "на горячем", его задержали 5 октября 2018 года.

В субботу, 6 октября, детективы НАБУ сообщили о подозрении прокурору ГПУ, который был накануне уличен в получении 15 тыс. долларов неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"6 октября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили прокурору ГПУ, уличенному накануне в получении 15 тыс. долл. США неправомерной выгоды, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ( "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом") ", - говорится в информации пресс-службы.

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Как установило следствие, чиновник ГПУ, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал 20 тыс. долл. США за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытанием.

В случае отказа от "предложения" старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказанием в виде лишения свободы на срок 11-12 лет, отметили в НАБУ.

По условиям "соглашения", 20 тыс. долл. старшему группы прокуроров должны были быть оплачены двумя траншами. Первый - 15 тыс. долл. США - как задаток, остальные (5 тыс. долл. США) - перед направлением в суд заключенных между ним как прокурором в уголовном производстве и подозреваемыми соглашений о признании виновности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, связанной с содержанием под стражей с альтернативой залога.

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Новости Украины, Генеральная прокуратура Украины, ГПУ, НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро, Украина.
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