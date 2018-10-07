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Самолеты ВВС США прибыли в Украину

C-130J Super Hercules
03:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: На аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области прибыли самолеты ВВС США F-15C Eagle и C-130J Super Hercules для участия в учениях "Чистое небо 2018".

В Украину для проведения многонациональных военных учений "Чистое небо 2018" прибыли истребители F-15 и военно-транспортные самолеты С-130 военно-воздушных сил США, сообщает посольство США в своем аккаунте в Твиттер.

"Самолеты ВВС США F-15C Eagle и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях "Чистое небо 2018", целью проведения которых является укрепление мира и безопасности" – говорится в сообщении посольства. Главной базой для тренировок боевых самолетов станет аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. В военных учениях " Чистое небо 2018" примут участие военнослужащие из США, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии, Великобритании и Украины. Целью маневров является улучшение взаимодействия между Украиной и НАТО, укрепление региональной безопасности.

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Новости Украины, "Чистое небо - 2018", C-130J Super Hercules, F-15C Eagle, Украина, Учения.
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