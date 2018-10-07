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Нардепы борются с "Народными артистами Украины"

Верховная Рада
06:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Верховная Рада может лишить звания "Народного артиста Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак и других.

Ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде просить Совет национальной безопасности и обороны Украины бессрочно лишить звания "Народного артиста Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак и других. Об этом говорится в проекте постановления №9156 "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", зарегистрированном в парламенте 3 октября.

"Проектом Постановления предлагается обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам, а именно лишить государственных наград Украины Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода, Виталия Козловского, Бортко Владимира, Филиппа Киркорова, Николая Баскова", - сказано в документе. Отмечается, что принятие постановления будет способствовать "предупреждению антиукраинских проявлений среди деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, а также станет логическим продолжением борьбы с сепаратизмом на всех уровнях".

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Все по теме:

Новости Украины, Борьба, Верховная Рада, Законопроект, Народные Депутаты, Народный артист, Сепаратизм.
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