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НАБУ уличило прокурора на взятке

Взятка
05:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: На взятке в $15 тыс. был уличен один из Прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, решается вопрос о мере пресечения.

Прокурору Генеральной прокуратуры Украины, задержанному при получении взятки в $15 тыс сообщили о подозрении, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Прокурору ГПУ, уличенному в получении $15 тыс неправомерной выгоды, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом")" – сообщили в НАБУ.

По данным следствия, подозреваемый требовал $20 тыс за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытанием.

"В случае отказа от "предложения" прокурор угрожал подозреваемым наказанием в виде лишения свободы на срок 11-12 лет ", - отметили в антикоррупционном бюро. "Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, связанной с содержанием под стражей с альтернативой залога" – подытожили в НАБУ.

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Новости Украины, Взятка, Генпрокуратура, Коррупция, НАБУ, Прокурор.
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