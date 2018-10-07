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Климпуш-Цинцадзе собирается в Австралию

Иванна Климпуш-Цинцадзе
07:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Перед визитом в Австралию Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции И. Климпуш-Цинцадзе анонсировала свое выступление.

Австралийский институт международных отношений опубликовал анонс выступления вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Анонс опубликован на сайте института.

"В презентации Климпуш-Цинцадзе будет представлен украинский взгляд на глобальную безопасность и мировой порядок, которым сейчас брошен вызов. В частности, будет уделено внимание ценности партнерства между Украиной и Австралией для существующей системы глобальной безопасности", - говорится в анонсе.

Австралийский институт международных отношений, который является ведущей площадкой Австралии для обсуждения сложных международных вопросов, отмечает глубокий политический и академический бэкграунд украинского спикера, а также ее опыт работы в общественных и экспертных учреждениях. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе посетит Австралию в конце октября как глава украинской официальной делегации для поддержки украинской команды на "Играх непокоренных" в Сиднее. Она проведет ряд официальных встреч, а также выступит перед учеными и экспертами Австралии.

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Новости Украины, Австралия, Визит, Выступление, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Украина.
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