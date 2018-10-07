Новое министерство в Украине: Климкин рассказал об угрозах и вызовах

Появление профильного министерства может осложнить сотрудничество с министерствами других государств.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Facebook.

Так, министр сомневается в целесообразности инициативы создания ведомства по вопросам трудовой миграции.

"Новый орган по вопросам трудовых мигрантов, о котором сейчас так много говорят, что он может реально изменить? Усложнить взаимодействие с органами и министерствами других стран, забюрократизировать естественный процесс? Разве этого мы хотим?"– написал Климкин.

Он подчеркивает, что не против создания отдельного учреждения. Однако, по его словам, сначала необходимо определиться с его задачами и ресурсами. Кроме того, нужно выяснить роль государства, гражданского общества и бизнес-сектора в его функционировании.

Да, нужно решить, что именно государство может и должно создать, что именно стоит поддержать: страхование, школы, сохранение национальной идентичности.

В качестве примера глава МИД привел историю с созданием Украинского института.

"Мы положили немало усилий и времени на создание Украинского института – аффилированной с МИД, но независимой структуры, которая должна пропагандировать нашу культуру за рубежом и не в последнюю очередь поддерживать нашу связь с зарубежными украинцами в широком смысле, становиться эпицентром жизни общества", – рассказал министр.

Климкин отметил, что этому институту не удалось стать не только государственным приоритетом, но и приоритетом в финансировании.

При этом Климкин отметил, что работа ведомства по вопросам трудовых мигрантов в случае его создания, не должна сводиться к простому консульскому обслуживанию и законной защиты прав украинских граждан.

"Это, так сказать, "обязательная программа". Но наши трудовые мигранты, наши зарубежные украинцы, наша диаспора – это активная творческая сила, это наш национальный ресурс, это то, чем мы не имеем права пренебрегать",– отметил он

К слову, политики и украинцы-заробитчане неоднократно призывали правительство Украины создать в системе исполнительной власти отдельное подразделение или ведомство для внедрения государственной политики по трудовой миграции.