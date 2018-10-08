Волкер о миротворцах на Донбассе: Россия пока не предложила никаких вариантов

Российская сторона все еще не направила новые предложения по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью "Общественному ТВ Донбасса", сообщает Украинская правда.

По словам Волкера, он рассчитывает на новую встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, однако встрече мешает отсутствие новых предложений Кремля по миротворцам на Донбассе.

"Мы ведем переписку с Сурковым о содержании этой встречи. Мы внесли предложение о размещении миротворческой миссии ООН, которая бы обеспечила безопасность на оккупированной территории и создать условия для того, чтобы Минские соглашения были в конце концов реализованы. Речь идет о местных выборах, амнистии и т.д.", - отметил спецпредставитель Госдепа.

Волкер сообщил, что российская сторона и Сурков "возразили против нашего предложения и я попросил его направить нам их предложения и все-таки встретиться, чтобы обсудить, насколько они будут продуктивны".

"Если мы встретимся, это будет очень результативная дискуссия. Но мы все еще ведем переговоры и пока не договорились о новой встрече", - отметил он.

"Россияне не согласны с теми предложениями, которые мы внесли, но сами пока не предложили никаких вариантов", - добавил Волкер.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.