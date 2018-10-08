Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН

Бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев отмечает, что оригинал обращения экс-президента Украины Виктора Януковича президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой использовать Вооруженные силы РФ для восстановления "законности и правопорядка" в Украине находится в официальном архиве Совета безопасности ООН.

"То, что получил Чуркин (экс-постпред РФ в ООН Виталий Чуркин – Ред.) с подписью (В.Януковича – Ред.), оно в официальном архиве Совета безопасности (ООН – Ред.). Когда началось судебное разбирательство, и прокуратура затребовала это письмо официально от Совета безопасности ООН, насколько я знаю, они его получили в том виде, в каком оно было передано (в Совбез ООН – Ред.)", - сказал он в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина" в воскресенье вечером.

Ю.Сергеев указал, что "это не письмо, а обращение". "Потому что потом начались спекуляции, что никакого письма не было. С точки зрения лингвистической, да, это не было письмо, это было обращение Путину. Текст был простой, что в Украине "антиконституционный переворот", проблемы, нужно навести порядок и просит ввести войска. Больше никаких текстов, обращений, писем Чуркин на заседаниях Совбеза ООН никогда не демонстрировал. В то время как сейчас говорят о еще каких-то документах, где он якобы просил о миротворцах, а не об армии (Вооруженных силах РФ – Ред.)", - подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что письмо В.Януковича было зачитано Чуркиным 3 марта 2014 года на заседании Совбеза ООН и продемонстрировано всем участникам. "Чуркин показывал это письмо метрах в десяти от меня. Потом я видел это письмо в копии, которое мы получили в секретариате в переводе. Мои сотрудники, которых я отправил, в секретариате сделали фотокопию, сфотографировали, и это все 3 марта вечером со своим комментарием мы отправили в Киев, чтобы там принимались какие-то по этому поводу решения", - рассказал он.

Ю.Сергеев отметил, что похожее обращение "главы Совета министров самопровозглашенной республики Крым" Сергея Аксенова к В.Путину с просьбой защитить жителей полуострова, на основании которого Совет Федерации РФ 1 марта 2014 года дал разрешение на использование Вооруженных сил РФ на территории Украины, "поступило в ООН постфактум".

"Оно было провозглашено 1 марта 2014 года, когда "зеленые человечки" уже были на месте. Вся наша работа началась 26 февраля, когда что-то стало известно. 27 февраля стало понятно, что что-то нужно делать. Тогда я инициировал заседание Совета безопасности ООН. Это была моя инициатива, нового правительства еще не было, но что-то надо было делать. 28 февраля было закрытое заседание Совбеза ООН, оно нигде не афишировалось. Я тогда там сказал об агрессии, потому что элементы агрессии уже были. И Аксенова еще не было, Чуркин ничего не говорил об Аксенове", - пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что решение Совфеда РФ принималось, когда агрессия РФ против Украины уже была. "Идет заседание (Совбеза ООН – Ред.), которое я тоже созвал. Идет обсуждение, выступает посол Чуркин, зачитывает обращение Аксенова и говорит, что по имеющейся информации это обращение поддерживает и президент Янукович. Но текста 1 марта не было. 2 марта не было никаких движений. 3 марта россияне пользуются моим пунктом повестки дня, по моему письму, они созывают Совбез ООН, где хотели сделать сенсацию – зачитать обращение Януковича, что и произошло", - отметил он.

Экс-посол Украины в ООН считает, что поскольку 1 марта позиция С.Аксенова, как человека с непонятным статусом, была раскритикована в Совбезе ООН, то появилось данное обращение В.Януковича для оправдания Россией своих действий в отношении Украины.

Как известно, обращение В.Януковичу к В.Путину от 1 марта 2014 года является одним из главных доказательств против экс-президента Украины по делу о госизмене, которое рассматривается в Оболонском районном суде Киева.