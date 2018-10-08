Сенцов начал писать сценарий нового фильма

Украинский режиссер Олег Сенцов, который прекратил 145-дневную голодовку в колонии города Лабытнанги, начал писать сценарий для будущего фильма.

Об этом в интервью"Известия" сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

"Он уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Вдохновение его не покидает", - рассказал он.

По словам Максименко, сейчас Сенцов под контролем медиков выходит из голодовки:"он ест по чуть-чуть, в основном каши и кисломолочные продукты". Примерно через 20 дней заключенный будет переведен на обычную тюремную еду.

Как ранее сообщалось, Олег Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Олег передал через адвоката письмо, в котором рассказал об угрозе принудительного кормления. Насильственное кормление должно было начаться в рамках"реанимационных мер по спасению жизни пациента", потому Сенцов вынужден прекратить голодовку.

Политзаключенный Кремля Станислав Клых в своем письме Олегу Сенцову обратил внимание на то, что после того, как Сенцов начал голодовку, проблеме украинских политзаключенных стали уделять больше внимания, и за это все украинские пленники ему благодарны.

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям в планировании терактов в аннексированном Крыму.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.