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Первый замглавы СБУ подал на Сытника в суд

Артем Сытник
14:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Первый замглавы СБУ Демчина подал на директора НАБУ Артема Сытника в суд.

Первый замглавы СБУ Павел Демчина подал иск в суд на директора НАБУ Артема Сытника о защите чести и достоинства в связи с распространением директором Бюро неправдивой информации 3 октября на заседании парламентского комитета по противодействию коррупции.

"Я обратился в Соломенский районный суд Киева с иском к директору НАБУ Артёму Сытнику. Поводом стали голословные заявления господина Сытника на комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Он обвинил меня в причастности к информационной кампании, направленной против него", - сообщил П.Демчина агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

При этом первый замглавы СБУ подчеркнул, что на момент заседания комитета всеукраинская общественная организация "Чесне слово" подтвердила проведение ею публичных акций с критикой А.Сытника, о чем директор НАБУ не мог не знать.

Также он заявил о готовности уйти с должности в случае подтверждения судом обвинений в свой адрес и добавил, что директору НАБУ также не следует держаться за свою должность.

"Подчёркиваю, что как офицер в случае подтверждения судом обвинений в свой адрес, покину должность в СБУ. Готов ли Сытник, отвечая за свои абсурдные обвинения, к такому шагу? Очень сомневаюсь", - сказал П.Демчина.

В своем исковом заявлении первый замглавы СБУ просит суд признать недостоверной информацию, озвученную А.Сытником на заседании комитета, признать ее унижающей честь, достоинство и деловую репутацию, а также опровергнуть.

В исковых требованиях речь идет о следующих словах, озвученных директором НАБУ: "Часть того, что происходит, в том числе, то, что сейчас происходит возле помещения комитетов... это брутальные грязные шаги со стороны отдельных фигурантов уголовных производств, которые расследует Антикоррупционное бюро... наверное, я единственный чиновник, который был так прорекламирован бесплатно... считаю, что это чрезвычайно грязные шаги со стороны господина Демчины, потому что защищаться необходимо более цивилизованным способом, а не путем собрания титушек".

П.Демчина обратил внимание на то, что о продуктивности работы по борьбе с коррупцией свидетельствуют конкретные результаты, которые СБУ может представить общественности. Он напомнил, что на протяжении 2015-2018гг спецподразделения по борьбе с коррупцией и оргпреступностью расследуют 32 уголовных производства, в которых 33 человека подозреваются в совершении коррупционных действий. По словам первого замглавы СБУ, в частности, уведомлены о подозрении один из руководителей и двое судей апелляционных судов, судьи окружного админсуда, 8 руководителей и 17 судей районных, межрайонных и городских судов. Таким образом, как подчеркнул первый замглавы СБУ, высказывания директора НАБУ об отсутствии результативности работы спецслужбы в этом направлении не соответствуют действительности.

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Новости Украины, Артем Сытник, НАБУ, Павел Демчина, СБУ, Суд.
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