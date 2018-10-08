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Правых популистов Италии пригласили посмотреть ужасы Донбасса

Донбасс
14:50 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Посольство Украины в Италии приглашает партию "Лига" вице-премьера Сальвини посетить Донбасс.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин пригласил депутатов правопопулистской партии "Лига", возглавляемой вице-премьером Маттео Сальвини, посетить Донбасс и взглянуть на ужасные последствия российской агрессии.

Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Италии.

"Посол Евгений Перелыгин пригласил депутатов партии "Лига" и членов парламентского комитета осуществить визит на восток Украины, чтобы лично убедиться в ужасных последствиях российской агрессии на Донбассе", - говорится в сообщении посольства.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что хотел бы завезти Маттео Сальвивни на Донбасс, чтобы "показать ему школы и рынки, разбомбленные россиянами, мертвых детей, а также детей-сирот и вдов военных и разрушенные города".

Президент считает, что Сальвини, который выступает за пересмотр санкций ЕС против РФ, может быть недостаточно информирован о трагедии, которую переживает Украина из-за агрессии Москвы.

Сальвини ранее заявлял, что хотел бы видеть президента РФ Путина в кресле премьер-министра Италии. Он неоднократно посещал Россию и оккупированный Крым, а также критиковал санкции против России.

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Новости Украины, Италия, Маттео Сальвини, Посольство Украины в Италии, Украина.
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