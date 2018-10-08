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Стало известно, когда был завербован Россией переводчик Гройсмана

Станислав Ежов
18:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Российские спецслужбы завербовали экс-переводчика премьера Ежова в Санкт-Петербурге.

Российские спецслужбы завербовали бывшего переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, которому инкриминируют государственную измену, в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент, об этом прокурор Игорь Крынин заявил на заседании Голосеевского районного суда города Киева.

Он сообщил, что, по данным следствия, Ежов летал в Санкт-Петербург в течение лета-зимы 2015 года, в конце 2015 года - в Минск, также были два полета в Минск в 2017 году. По словам прокурора, с Ежовым летала его жена.

Крынин сказал, что полеты свидетельствуют о том, что Ежов был завербован российскими спецслужбами именно в Санкт-Петербурге.

В свою очередь адвокат Ежова Валентин Рыбин отметил, что эти полеты не могут быть доказательством того, что его подзащитного завербовали. Он также сказал, что в материалах дела есть информация о полетах в Минск и Санкт-Петербург с территории Украины.

Он отметил, что ничто не мешало его подзащитному осуществлять такие полеты из третьих стран, когда он находился за пределами Украины.

 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. По данным заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, Ежов собирал информацию по заданию ГРУ генштаба вооруженных сил России.

В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабмина Украины, но конкретной информацией не владеют.

Ежов обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

3 сентября Голосеевский райсуд Киева продлил до 1 ноября действие меры пресечения в виде содержания под стражей для Ежова.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Игорь Крынин, РФ, Станислав Ежов, Украина.
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