Бизнесмен Нагорный задержан и обвиняется в госизмене

СБУ проводит досудебное следствие в уголовном производстве по признакам государственной измены и мошенничества, в рамках которого был задержан бизнесмен Тимофей Нагорный.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"Служба безопасности Украины подтверждает, что в рамках начатого уголовного производства задержала гражданина Украины Нагорного Тимофея Александровича. Следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и области осуществляет досудебное следствие в уголовном производстве по признакам государственной измены и мошенничества, то есть преступлений, предусмотренных ст. 111 и 190 Уголовного кодекса Украины", - отметила Гитлянская.

При этом она уточнила, что правоохранительные органы задержали Нагорного 2 октября в Киеве после установления обстоятельств совершения преступления в пределах указанного уголовного производства. На следующий день ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 2. ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 4. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

"4 октября 2018 года следственным судьей Печерского районного суда города Киева была избрана в отношении подозреваемого мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, который составляет 528,6 тыс. грн", - добавила Гитлянская.

Сейчас, по ее словам, столичной прокуратурой подана апелляционная жалоба в Киевский апелляционный суд на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в связи с определением судом суммы залога вместе с мерой пресечения в виде содержания под стражей.