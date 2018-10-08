Избран вице-президент группы Европейской народной партии в ПАСЕ

Народного депутата Украины из фракции «Народный фронт» Георгия Логвинского избрали вице-президентом группы Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом сам народный депутат сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вот настоящий подарок в день юриста! Сегодня, несмотря на тяжелейшие бои внутри группы ЕНП, по результатам голосования меня избрали вице-президентом Группы Европейской народной партии в Совете Европы. Это самая большая политическая сила не только в СЕ, но и в Европейском Союзе", - заявил Логвинский.

"Приятно, что избрание и победа на выборах происходит уже 3 раз, что означает доверие и поддержку внутри европейского политикума. Разгадка почему удаётся побеждать в одном: «Нужно не наблюдать за чужой игрой, и даже не участвовать в игре других, нужно создавать свою игру!». Спасибо друзья за поддержку и доверие!", - заявил Логвинский.

Раньше президентом ЕНП в ПАСЕ был избран польский парламентарий Александр Поцей.