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Избран вице-президент группы Европейской народной партии в ПАСЕ

Георгий Логвинский
21:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook Логвинского

Новости Украины: Георгия Логвинского избрали вице-президентом группы Европейской народной партии в ПАСЕ.

Народного депутата Украины из фракции «Народный фронт» Георгия Логвинского избрали вице-президентом группы Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом сам народный депутат сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вот настоящий подарок в день юриста! Сегодня, несмотря на тяжелейшие бои внутри группы ЕНП, по результатам голосования меня избрали вице-президентом Группы Европейской народной партии в Совете Европы. Это самая большая политическая сила не только в СЕ, но и в Европейском Союзе", - заявил Логвинский.

"Приятно, что избрание и победа на выборах происходит уже 3 раз, что означает доверие и поддержку внутри европейского политикума. Разгадка почему удаётся побеждать в одном: «Нужно не наблюдать за чужой игрой, и даже не участвовать в игре других, нужно создавать свою игру!». Спасибо друзья за поддержку и доверие!", - заявил Логвинский.

Раньше президентом ЕНП в ПАСЕ был избран польский парламентарий Александр Поцей.

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Новости Украины, Георгий Логвинский, ПАСЕ, Совет Европы, Украина.
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