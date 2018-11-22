Закон о "евробляхах" передан Порошенко

Новости Украины: Андрей Парубий направил на подпись президенту законы о легализации автомобилей на "евробляхах".

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий направил на подпись президенту два закона, которыми вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно легализации автомобилей с еврономерами.

Об этом говорится на страницах законов на официальном сайте парламента Украины.

Согласно информации, сегодня председатель ВР подписал и передал на подпись президенту закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (регистрационный номер 8488).

Также сегодня Парубий подписал и отправил на подпись президенту законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (регистрационный номер 8487).