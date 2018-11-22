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Против главы НАБУ Сытника в САП заведено уголовное дело

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Против главы НАБУ Сытника в САП заведено уголовное дело
15:10 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости Украины: САП завела уголовное дело на директора НАБУ Артема Сытника из-за его декларации.

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного недостоверного декларирования директором НАБУ Артемом Сытником.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя САП Максим Грищук на странице в Facebook.

"13 ноября были внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного незаконного декларирования Артема Сытника и определена подследственность за Национальной полицией", - сказал он.

Он добавил, что САП не может расследовать это дело из-за конфликта интересов.

Уголовное дело было зарегистрировано по заявлению нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова. Он обнародовал на Facebook ответ САП, в котором говорится о возбуждении дела.

Как сообщалось, ранее в Окружной административный суд города Киева поступил иск ООО «Юридическая компания «Студия права» к директору НАБУ Артему Сытнику относительно его деклараций за 2015, 2016, 2017 годы.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность директора НАБУ, которая выразилась в неподаче им ежегодных деклараций за 2015, 2016, 2017 годы с достоверными сведениями о праве собственности на земельный участок в городе Севастополе.

Как известно, нардеп Поляков является обвиняемым по "янтарному делу", которое расследовало НАБУ.

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Украина, SAP, НАБУ, Артем Сытник.
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