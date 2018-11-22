В ГБР запланировали принятие присяги следователей

Новости Украины: Почти 300 следователей ГБР должны принять присягу 27 ноября.

Назначение 295 следователей Государственного бюро расследований (ГБР) и принятие присяги запланировано на 27 ноября.

"27 ноября следователи Государственного бюро расследований примут присягу и начнут первые уголовные производства. На эту дату планируется назначение 295 следователей ГБР, если они получат положительные заключения по результатам специальных проверок и психофизиологического исследования с помощью полиграфа", - говорится в сообщении на странице Госбюро в Фейсбуке в четверг.

Среди них - 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР.

В Госбюро указали, что в центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование военных преступлений.