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Завтра суд Лондона рассмотрит дело ПриватБанка против Коломойского

Завтра суд Лондона рассмотрит дело ПриватБанка против Коломойского
17:12 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Pixabay

Новости Украины: Суд Лондона в пятницу вынесет решение по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова.

Высокий суд Лондона в пятницу вынесет очередное решение по иску государственного ПриватБанка (Киев) в отношении его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний, сообщается в повестке суда.

Заседание назначено на 10:30 по лондонскому времени (12:30 кв – ред).

В то же время народный депутат Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил в своем микроблоге в Telegram, что Высокий суд Лондона принял решение о неподсудности его юрисдикции соответствующего иска.

"Игорь Коломойский может праздновать. Высокий суд в Лондоне принял решение, что дело ПриватБанка ему не подсудно, сообщают заслуживающие доверия источники", - написал он.

По данным депутата, отказ Высокого суда рассматривать указанный иск означает, что будут сняты аресты с активов И.Коломойского и Г.Боголюбова, а также ранее введенное ограничение на расходы в сумме не более 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Кроме того, С.Лещенко предполагает весьма вероятным, что дело по иску национализированного ПриватБанка против И.Коломойского и Г.Боголюбова в Лондонском суде будет закрыто.

"И.Коломойский и Г.Боголюбов строили свою стратегию на том, что не проживали в Лондоне. И если в отношении И.Коломойского, который до последнего времени жил в Женеве, а теперь перебрался в Израиль, это правда, то Боголюбов долгие годы был резидентом Великобритании. Однако, чтобы уйти из-под британской юрисдикции по искам национализированного Украиной ПриватБанка и бывшего партнера Вадима Шульмана, Г.Боголюбов переехал из Великобритании в Швейцарию и развелся с супругой", - написал С.Лещенко.

Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Суд при этом обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно участвуют в рассмотрении дела.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.

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ПриватБанк, Игорь Коломойский, Высокий суд Лондона.
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