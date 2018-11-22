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Фриз лишили депутатского мандата и назначили министром по делам ветеранов

Фриз лишили депутатского мандата и назначили министром по делам ветеранов
18:57 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Верховная Рада назначила нардепа Фриз министром по делам ветеранов.

Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о назначении министром по делам ветеранов народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирины Фриз.

Как передает корреспондент, такое решение поддержали 270 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

И.Фриз возглавляет постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблеи НАТО, является членом комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, возглавляет подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем.

Она прошла в Верховную Раду под №30 списка партии "Блок Петра Порошенко". До этого она работала помощником Петра Порошенко во время его пребывания на разных государственных должностях, в частности бытность его народным депутатом и секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, 27 февраля 2018 года Верховная Рада Украины рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабмин начал процесс создания Министерства по делам ветеранов.

Фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.

И. Фриз - 1974 года рождения.

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Верховная Рада, Владимир Гройсман, Ирина Фриз, Министр по делам ветеранов.
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