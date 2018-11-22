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Порошенко не поддерживает закон о клевете от депутатов БПП

Порошенко не поддерживает закон о клевете от депутатов БПП
21:21 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины не поддерживает законопроект о клевете, предложенный депутатами из его же франкции.

Президент Петр Порошенко не поддерживает законопроект "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету" народных депутатов А.Палатного, Н.Паламарчук и О.Великина, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

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"Фракция БПП не будет голосовать за этот законопроект. Президент такую позицию фракции поддерживает", - сказал С.Цеголко.

Как сообщалось, группа народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко" предложила ввести уголовную ответственность за клевету. Соответствующий законопроект (№9306) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины зарегистрировали народные депутаты из БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин 20 ноября. Авторы инициативы предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 151 (2) "Клевета" и предусмотреть санкцию до 3 лет лишения свободы.

В свою очередь руководитель фракции БПП Артур Герасимов 21 ноября заявил, что предложение народных депутатов из фракции БПП о введении уголовной ответственности за клевету не обсуждался на фракции и не является позицией фракции БПП.

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Украина, Петр Порошенко, Закон Украины, Ответственность за клевету.
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