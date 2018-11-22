В Берлине и Вене обсудят "Минск" в контексте "нормандского формата"

Новости Украины: В ОБСЕ заявляют, что выполнение "Минска" на следующей неделе обсудят в Берлине и Вене.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик отметил важность взаимодействия "нормандского" и "минского" форматов при переговорах.

Об этом сообщает БЕЛТА.

На следующей неделе вопросы выполнения "Минска" будут обсуждаться и в Берлине, и в Вене. 26 ноября в Берлине состоится встреча "нормандского формата" в рамках контрольного механизма, предусмотренного в декларации лидеров "нормандской четверки" от 13 февраля 2015 года.

"Я приветствую это совещание, поскольку оно свидетельствует о взаимодействии "нормандского" и "минского" форматов", - сказал Сайдик после заседания ТКГ.

Он добавил, что 29 ноября будет заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, посвященное Украине, в которой он с послом Эртугрулом Апаканом будет принимать участие.

Спецприедставитель ОБСЕ также отметил, что в центре внимания дискуссии контактной группы сегодня были так называемые выборы, проведенные в "Л/ДНР" 11 ноября. "По этому вопросу стороны еще раз высказали свои точки зрения", - сообщил Сайдик.

Рабочая группа по безопасности обсуждала вопросы дополнительных мер для обеспечения режима прекращения огня, гуманитарного разминирования, разведения сил и средств. "Тематика гуманитарного разминирования очень важна. Хотя уже и наступил зимний период, тем не менее мы должны этим вопросом заниматься", - подчеркнул Сайдик.

Участники экономической рабочей группы обсуждали темы обеспечения водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", выплаты пенсий.

Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение вопросов, связанных с обменом удерживаемыми и улучшением условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска.

Отвечая на вопрос о прогрессе в переговорах об освобождении заложников, Сайдик отметил, что пока нельзя говорить о прогрессе.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в Минске 4 декабря.