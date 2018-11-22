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Президент указом назначил День внешней разведки

Президент указом назначил День внешней разведки
22:24 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: В Украине официально установили День внешней разведки, который будут праздновать ежегодно под конец ноября.

В Украине установлен День внешней разведки, который будет отмечаться ежегодно 24 января.

Соответствующий указ Президента Украины №381/2018 обнародован на сайте главы государства.

"Учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз,... и современных традиций чествования подвигов внешней разведки Украины установить в Украине День внешней разведки Украины, который отмечать ежегодно 24 января", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как отмечают в Службе внешней разведки, 24 января - символическая дата.

Именно в этот день в 1919 году в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки. С этого дня в составе Политического департамента Директории УНР начал функционировать отдел зарубежной информации с целью проведения разведывательной работы по активно действующим против УНР врагам, а также в отношении стран - потенциальных противников.

24 января 2019 года внешняя разведка Украины на государственном уровне торжественно отметит свое 100-летие.

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Украина, Разведка, Указ президента, День внешней разведки.
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