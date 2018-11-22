Стало известно, когда заработает Министерство по делам ветеранов

Новости Украины: Министерство по делам ветеранов, которое возглавляет Ирина Фриз сможет заработать с июня.

Министерство по делам ветеранов в полном объеме начнет работу в июне следующего года.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз в комментарии телеканалу "Прямой".

"Процесс образования министерства, к сожалению, долгий по нашим процедурным правилам, и соответственно в полном объеме министерство сможет начать работу только с июня", - отметила Фриз.

По ее словам, нужно пройти длинную процедуру назначения государственного секретаря, утверждения штатной структуры, формирования штатной структуры министерства.

В то же время министр заверила, что несмотря на все эти бюрократические преграды будет продолжена проектная работа и уже есть поддержка международными донорами отдельных проектов.

В частности, она рассказала, что планируется запуск процесса образования Единого государственного реестра ветеранов, формирования онлайн-кабинета для ветеранов.

Как сообщалось, во время вечернего пленарного заседания в четверг Верховная Рада назначила народного депутата из фракции БПП Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов. За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов. После этого парламент поддержал заявление Фриз о досрочном прекращении полномочий народного депутата.