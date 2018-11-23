Герасимов: Рада примет изменения к Налоговому кодексу около двух ночи

Новости Украины: Артур Герасимов прогнозирует, что законопроект об изменениях к Налоговому кодексу будут приняты около двух ночи.

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов прогнозирует, что законопроект об изменениях к Налоговому кодексу будут приняты около двух ночи, после чего еще час-полтора продлится рассмотрение Государственного бюджета на 2019 год.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Что касается Налогового кодекса, по моей информации, там больше тысячи поправок. И сейчас продолжается очень серьезная кропотливая работа в комитете по вопросам налоговой политики. Ориентировочно, в 23:00-24:00 мы ожидаем, что комитет примет решение и передаст уже парламенту. И ориентировочно в двенадцать (ночи, - ред.) сможем начать рассмотрение. По моей информации, из-за большого количества поправок рассмотрение Налогового кодекса займет не меньше двух часов. То есть около двух ночи будет принят Налоговый кодекс", - сказал Герасимов.

Что же до законопроекта №9000 «О Государственном бюджете Украины на 2019 год», Герасимов прогнозирует, что рассмотрение этого документа продлится час-полтора.

В то же время он допускает, что Госбюджет не поддержат Оппозиционный блок", "Батькивщина" и "Радикальная партия", но убежден: голосов для его принятия в целом будет более чем достаточно.

"Сейчас коалиция полностью готова поддерживать бюджет страны. По моим данным, за бюджет не будут голосовать представители "Оппозиционного блока", "Батькивщины" и "Радикальной партии". Относительно других фракций и групп - идут консультации, мы надеемся, что голосов будет более чем достаточно", - уточнил политик.

Как сообщалось, Рада в четверг, согласно повестке дня, должна принять во втором чтении законопроект № 9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об улучшении администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов".

Утром парламент проголосовал за продление вечернего заседания до завершения рассмотрения всех вопросов, связанных с государственным бюджетом на 2019 год.

Около 19 часов спикер парламента Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента до 21:30 для подготовки изменений к Налоговому кодексу.