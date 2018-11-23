Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

США призвали Россию освободить Сущенко и Сенцова

США призвали Россию освободить Сущенко и Сенцова
00:53 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Представитель США в ОБСЕ подчеркнул, что РФ, как внутри страны, так и за ее пределами, пытается подорвать свободу слова.

Соединенные Штаты призывают российские власти освободить журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова, и обеспечить освобождение удерживаемого в ОРДО журналиста Станислава Асеева.

Об этом заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан.

"Присоединяемся к Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и другим в призыве освободить журналиста Украинского национального информационного агентства Романа Сущенко и украинского режиссера Олега Сенцова, которые являются лишь двумя из более 70 украинцев, незаконно заключенных в оккупированном Крыму и России", - заявил он.

Американский дипломат также призвал РФ обеспечить освобождение журналиста проекта Радио Свобода "Радио Донбасс. Реалии" Станислава Асеева, удерживаемого на территории т.н. "ДНР" с июня 2017 года.

Представитель США в ОБСЕ подчеркнул, что Российская Федерация, как внутри страны, так и за ее пределами, пытается подорвать свободу слова, а независимая журналистика находится под растущим давлением в России. В этой связи он осудил, в частности, недавние запугивания и угрозы, направленные против журналистов "Новой газеты".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Россия, ОБСЕ, Политика, Политзаключенные, Новости Украины, Гарри Камиан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
04 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
05 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь