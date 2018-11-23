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Рада возобновила работу после пятичасового перерыва

Рада возобновила работу после пятичасового перерыва
01:49 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Перед этим Верховная Рада уже трижды объявляла перерыв в работе.

Верховная Рада продолжила работу в первом часу ночи 23 ноября после перерыва длительностью в 5,5 часов.

"Никто не предполагал, что так долго продлится налоговый комитет. Только полчаса назад приняли решение - только сейчас подписывается сравнительная таблица. Соответственно на печать таблицы уйдет еще полчаса. Мы должны закончить рассмотрение предыдущего законопроекта, и потом, когда будут таблицы в зале, сможем перейти к рассмотрению налогового кодекса", - сказал председатель ВР Андрей Парубий.

Вернувшись к работе, парламентарии сначала должны продолжить рассмотрение в первом чтении законопроекта №8515 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза)". Далее Рада должна принять во втором чтении законопроект № 9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об улучшении администрирования и пересмотре ставок некоторых налогов и сборов". После этого запланировано рассмотрение проекта закона №9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Как сообщалось, перед этим Рада уже трижды объявляла перерыв в работе. Сначала 22 ноября около 19:20 Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента до 21:30 для подготовки Налогового кодекса ко второму чтению. Впоследствии Ирина Геращенко сообщила, что перерыв для проведения консультаций для согласования поправок для Налогового кодекса до 23:30. После этого первый вице-спикер объявил перерыв до 01:00.

Как сообщалось, утром парламент проголосовал за продление вечернего заседания до завершения рассмотрения всех вопросов, связанных с государственным бюджетом на 2019 год.

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Верховная Рада, Украина, Политика, Андрей Парубий, Новости Украины.
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