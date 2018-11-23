Минфин назвал сумму, заложенную в бюджете на Антикоррупционный суд

Новости Украины: В Министерстве финансов рассказали, сколько денег заложено в бюджете 2019 на финансирование Высшего антикоррупционного суда Украины.

На финансирование Высшего антикоррупционного суда в следующем году предусмотрено 318 млн грн.

Соответствующая информация обнародована на странице Министерства финансов в Facebook.

"318 млн грн - именно такая сумма предусмотрена в бюджете 2019 на финансирование Высшего антикоррупционного суда Украины", - отмечают в ведомстве.

В Минфине отмечают, что заложенное финансирование является частью антикоррупционных усилий государства на завершающем этапе формирования органов противодействия коррупции, которое было начато в 2014 году.

Как сообщалось, 22 ноября Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, который регулирует вопросы, связанные с подготовкой законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2019 год.