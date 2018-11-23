Рада приняла закон о госбюджете-2019

Новости Украины: Верховная Рада одобрила закон о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины" на 2019 год с дефицитом в пределах 2,3% от валового внутреннего продукта Украины.

За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом - 241 парламентарий при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

"Решение принято. Государственный бюджет Украины на 2019-й год - принят", - сказал председатель ВР Андрей Парубий по итогам голосования.

"Бюджет остается сбалансированным и реалистичным. Дефицит в пределах 2,3% ВВП. Это даст возможность уверенно войти в 2019 год", – отметила министр финансов Оксана Маркарова с трибуны Верховной Рады.