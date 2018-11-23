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"Дело Хизб-ут-Тахрир": подсудимым продлили арест

&quot;Дело Хизб-ут-Тахрир&quot;: подсудимым продлили арест
07:29 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Ростовский суд вернул дело на пересмотр продлил арест фигурантам "дела Хизб-ут-Тахрир".

Северо-Кавказский окружной военный суд по "делу Хизб" (ялтинская группа), проходивший в четверг в Ростове-на-Дону, вернул дело на пересмотр и продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 28 февраля 2019 года.

Подсудимые в суд доставлены не были и принимали участие в процессе по видеосвязи с двумя СИЗО, сообщает "Крымская солидарность".

"Судебное заседание закончилось. Суд принял решение вернуть дело на перерассмотрение прокурору в Крым и продлить обвиняемым срок содержания под стражей до 28 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

Как рассказал адвокат Инвера Бекирова Сергей Легостов, вердикт судей означает, что поданные защитой апелляционные жалобы суд не удовлетворил "по тем основаниям, по которым оно было возвращено, то есть для предъявления Бекирову Инверу более тяжкого преступления".

Адвокат Эмир-Усеина Куку Сергей Локтев сообщил, что срок содержания подсудимых под стражей составляет уже два года, девять месяцев и 11 дней, то есть практически три года, и продлен еще на три месяца - до 28 февраля 2019 года.

"Мы полагаем, что здесь полностью нарушена конвенция о защите прав человека, основных свобод - лица фактически уже отбывают наказание, тем самым суд взял обвинительный уклон, что в целом показало сегодняшнее апелляционное определение Ростовского окружного военного суда", - рассказал Локтев.

Адвокаты подсудимых потребовали возврата дела прокурору Крыма, назвав большое количество ошибок и нарушений, допущенных следствием. В частности, было указано на видео неизвестного происхождения, приводимое в качестве "доказательства" вины фигурантов дела.

Сторона защиты заявила о противоречиях экспертов в своих решениях. Также было указано на то, что слова в видеозаписи, которые якобы указывают на организацию дела, были вырваны из контекста.

Обвиняемые в свою очередь заявили о своей невиновности и о необоснованности содержания их в СИЗО.

Муслим Алиев сказал, что при изучении видеозаписи, указанной в качестве доказательства в материалах дела, религиоведом было сделано заключение о том, что "подсудимые выявлены как собеседники и ничего не указывает на их роль организаторов".

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Как сообщалось, процесс над шестью фигурантами дела "Хизб ут-Тахрир" - Муслимом Алиевым, Вадимом Сируком, Эмир-Усеином Куку, Рефатом Алимовым, Арсеном Джеппаровым и Инвером Бекировым - начался 12 апреля. Против них свидетельствовал так называемый тайный свидетель с измененным голосом, утверждавший, что "подсудимые устроили на территории Крыма шариатский суд с участием прокурора и следователя из них самих".

Джеппаров, Алимов, Куку, Алиев, Бекиров и Сирук были задержаны в Ялте в феврале-апреле 2016 года. Их обвинили в причастности к исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир". Сначала "суды" по ялтинской группе "Хизб ут-Тахрир" проходили на выездных заседаниях в Симферополе, затем арестованных крымчан этапировали в Ростов-на-Дону.

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Все по теме:

Россия, РФ, Российская Федерация, Ростове-на-Дону, Дело Хизб-ут-Тахрир.
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