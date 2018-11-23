Нападение на активиста Михайлика: суд выпустил подозреваемого из СИЗО

Новости Украины: Суд выпустил из СИЗО под домашний арест одного из подозреваемых в покушении на Олега Михайлика.

Киевский районный суд выпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест одного из подозреваемых Торнике Герасина в покушении на одесского активиста Олега Михайлика, сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, суд принял решение при рассмотрении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения. Двух других подозреваемых Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе оставили под стражей 21 ноября текущего года.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что нападение на О. Михайлика объединено с другим производством – о хулиганстве с применением оружия летом 2018 года.

"Скорее всего, речь идет о конфликте с общественной организацией "Левый берег" - о причастности задержанных грузин к этому конфликту заявляли еще в сентябре сразу после их задержания. В частности пистолет, который нашли на квартире одного из них во время обыска, по данным правоохранителей использовался именно в июне 2018 года. Также Торнике Герасина обвиняют в изготовлении и использовании фальшивых документов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 22 сентября неизвестные совершили нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" О. Михайлика.

25 сентября правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в покушении на О. Михайлика.

27 сентября Киевский районный суд г. Одессы избирал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемым в покушении на убийство общественного деятеля О. Михайлика трем гражданам Грузии.