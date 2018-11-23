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Нападение на активиста Михайлика: суд выпустил подозреваемого из СИЗО

Нападение на активиста Михайлика: суд выпустил подозреваемого из СИЗО
08:01 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Суд выпустил из СИЗО под домашний арест одного из подозреваемых в покушении на Олега Михайлика.

Киевский районный суд выпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест одного из подозреваемых Торнике Герасина в покушении на одесского активиста Олега Михайлика, сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, суд принял решение при рассмотрении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения. Двух других подозреваемых Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе оставили под стражей 21 ноября текущего года.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что нападение на О. Михайлика объединено с другим производством – о хулиганстве с применением оружия летом 2018 года.

"Скорее всего, речь идет о конфликте с общественной организацией "Левый берег" - о причастности задержанных грузин к этому конфликту заявляли еще в сентябре сразу после их задержания. В частности пистолет, который нашли на квартире одного из них во время обыска, по данным правоохранителей использовался именно в июне 2018 года. Также Торнике Герасина обвиняют в изготовлении и использовании фальшивых документов", - говорится в сообщении.

Суд арестовал всех подозреваемых в покушении на Михайлика (Видео)

Как сообщалось, вечером 22 сентября неизвестные совершили нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" О. Михайлика.

25 сентября правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в покушении на О. Михайлика.

27 сентября Киевский районный суд г. Одессы избирал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемым в покушении на убийство общественного деятеля О. Михайлика трем гражданам Грузии.

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СИЗО, Активист, Олег Михайлик, Нападение на активиста, Торнике Герасин.
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