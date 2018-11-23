Порошенко утвердил состав делегации для переговоров с Турцией по соцобеспечению

Президент Петр Порошенко утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой по заключению соглашения о социальном обеспечении.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государству №382/2018.
"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой по заключению Соглашения о социальном обеспечении между Украиной и Турецкой Республикой", — говорится в документе.
Главой делегации Президент назначил заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина. Кроме него в состав делегации вошли еще 14 чиновников.
В то же время Порошенко разрешил главе делегации вносить в случае необходимости изменения в состав делегации по согласованию с Министерством иностранных дел Украины.
Также Президент утвердил Директивы делегации для участия в указанных переговорах, однако документ имеет гриф "для служебного пользования".