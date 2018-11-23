Порошенко утвердил состав делегации для переговоров с Турцией по соцобеспечению

Новости Украины: Стало известно, кто войдет в украинскую делегацию для участия в переговорах с Турцией.

Президент Петр Порошенко утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой по заключению соглашения о социальном обеспечении.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государству №382/2018.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой по заключению Соглашения о социальном обеспечении между Украиной и Турецкой Республикой", — говорится в документе.

Главой делегации Президент назначил заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина. Кроме него в состав делегации вошли еще 14 чиновников.

В то же время Порошенко разрешил главе делегации вносить в случае необходимости изменения в состав делегации по согласованию с Министерством иностранных дел Украины.

Также Президент утвердил Директивы делегации для участия в указанных переговорах, однако документ имеет гриф "для служебного пользования".