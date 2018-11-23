Климкин: Мы не дискутируем с Венгрией о толковании украинских законов

Новости Украины: Киев не собирается дискутировать с венгерской стороной о том, как должны толковаться украинские законы на украинской территории.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Киев не намерен дискутировать с венгерской стороной о том, как должны толковаться украинские законы на украинской территории, и поднимет этот вопрос на украинско-венгерских консульских консультациях 28 ноября.

"Мы не дискутируем с венгерской стороной как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с (главой МИД Венгрии Петером – Ред.) П.Сиярто", - написал П.Климкин в своем аккаунте в Твиттер в пятницу.

Как сообщалось, 25 октября министр иностранных дел Украины и его коллега из Венгрии договорились о проведении консульских консультаций 28 ноября в Киеве. "Была длительная встреча с Петером Сийярто, мы говорили о многих вопросах. Во-первых… нам нужны консульские консультации. Сначала мы планировали в Будапеште. Сейчас, если я не ошибаюсь, мы договорились, что они будут в Киеве 28 ноября, это была последняя договоренность", - заявил П.Климкин журналистам в Украинском католическом университете во Львове в четверг.

Кроме того, по его словам, договорились также о том, что на следующей неделе Венгрия меняет название "уполномоченного по Закарпатью" и "возвращает его к нормальному".