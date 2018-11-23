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Украина и Саудовская Аравия подписали ряд документов о развитии сотрудничества

Украина и Саудовская Аравия подписали ряд документов о развитии сотрудничества
16:23 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Правительственный портал

Новости Украины: Украина и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере спорта.

Украина и Саудовская Аравия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта.

Стороны подписали меморандум по сотрудничеству в сфере спорта во время шестого заседания Межправительственной украинско-саудовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Об этом сообщает Правительственный портал.

"23 ноября под председательством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко и министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия Абдулрахмана бин Абдулмухсин Аль-Фадли состоялось шестое заседание Межправительственной украинско-саудовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания Украина и Саудовская Аравия подписали ряд документов, которые будут способствовать активизации сотрудничества в соответствующих сферах. В частности, был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в сфере спорта и меморандум о сотрудничестве между Национальным бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины и Бюро авиационных расследований Королевства Саудовская Аравия.

Розенко подчеркнул, что Украина высоко ценит позицию Королевства Саудовская Аравия в отношении приверженности суверенитету, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах. Он отметил, что Украина надеется на дальнейшую поддержку со стороны Саудовской Аравии соответствующих украинских инициатив в рамках международных организаций, в том числе направленных на защиту прав и свобод крымских татар.

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Все по теме:

Саудовская Аравия, Сотрудничество, Павел Розенко, Абдулрахман бин Абдулмухсин Аль-Фадли.
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